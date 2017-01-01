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Iğdır Üniversitesi çiftçilere 750 ceviz fidanı dağıttı



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma tarafından temin edilen bin adet ceviz ağacından 750'si Suveren Kampüsü Rektörlük binası önünde yapılan törenle çiftçilere verilmek üzere Iğdır Merkez ve köylerden gelen muhtarlara teslim edildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Rektör olarak atandığı zaman muhtarlar ile sürekli bir araya gelmeyi planladığını, ceviz ağacı dağıtım törenininde buna vesile olduğunu, ama bundan sonra geleneksel olarak belirli zamanlarda muhtarlarla bir araya geleceğini ifade etti. Rektör Alma, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sütyemez, dünyada cevizle ilgili çok önemli çalışmaları olan bir arkadaşımız. Önümüzdeki ay bir haftalığına sürekli eğitim merkezinde sizlerle buluşturacağız. Şu anda sizlere dağıtacağımız bu ceviz fidanları da, bu arkadaşımızın sizlere hediyesidir. Cennet gibi bir ülkemiz olmasına rağmen maalesef cevizi ithal etmeye başladık . İnşallah bu gibi çalışmalarla ceviz ithalatının önüne geçeriz" dedi.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün ise, atandığı günden itibaren doğaya ve yeşilliğe verdiği önemden dolayı Rektör Alma'ya teşekkür etti. Tazegün, "Şuan dağıtacağımız ceviz fidanları sayın rektörümüz, daha önce görev yaptığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden temin etti. Burada dağıtılacak ceviz fidanları, bölgemizdeki ceviz ağaçlarından daha kalitelidir. İl müdürlüğü olarak bizde bu ceviz ağaçlarının takibini yapacağız. Ben bu güzel çalışmalarından dolayı sayın rektörümüzü bir kez daha tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından köy muhtarlarına ve çiftçilere ceviz fidanlarının dağıtımı yapıldıktan sonra, ceviz ağaçlarını alan köy muhtarları emeği geçen Rektör Alma ve Müdür Tazegün'e teşekkür etti.

(ET-AT-Y)



21.04.2017 10:29:25 TSI

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