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Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binası incelemeye alındı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:21
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binası incelemeye alındı
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binası incelemeye alındı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, 2011'deki depremde hasar gören Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün de (VASKİ) içinde bulunduğu eski ek hizmet binasının, esnafın talebi doğrultusunda uzmanlar tarafından yeniden inceleneceğini açıkladı.
Genel Sekreter Mustafa Yalçın, 2011'deki Van depreminde hasar gören eski ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yalçın, bina içinde yaptığı inceleme sonrasında bina ortağı olan giriş katındaki esnafla da bir araya gelip sıkıntıları dinledi. Bina nedenli birçok sıkıntı yaşadıklarını ifade eden esnaf, deprem sonrası kendileri tarafından yetkili kurumlara yaptırılan teknik raporları ve diğer belgeleri Genel Sekreter Yalçın'a sunup, sıkıntılarının çözümü noktasında yardım istediler.
Bina esnafının sıkıntılarının bir an önce çözülmesi için adımların atılacağını kaydeden Genel Sekreter Mustafa Yalçın ise, bugün git yarın gel anlayışına karşı olduklarını söyledi. Van'ın deprem ve terör gibi büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Yalçın, "Allah bir daha bu tür sıkıntıları göstermesin. İnşallah son olsun. Belediyecilik zor iş. Belediyecilik vatandaşa hizmet etmektir. Onun işini, hayatını kolaylaştırmakla olur. Belediye ev sahibi olur, kiracı olur. Ama birinci görevi vatandaşın, esnafın işini kolaylaştırmaktır" dedi.
Bina ile ilgili hep kağıt üzerinden konuşulduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:
"Teknik ekibimizle birlikte binayı gözden geçirelim. Bundan önce yapılanların hepsini bir kenara koyalım. Olayı sıfırdan başlatalım. Burası gerçekten ağır hasar mı? Orta hasar mı? Yoksa hafif hasar mı? Diye bir çalışalım. Eğer hafif hasarlıysa bizde bir güçlendirme ile elden geçiririz. Binanın boş olması esnafa zarar verir. İlgili daire başkanımız, bu işi yeni baştan ele alacak. Binanın yıkılması gerekiyorsa tabi ki yıkılır. Ama 13 yıllık bir binanın yıkılması da yazık olur. Gözle görülür bir sıkıntısı yok. O halde buranın bir an önce raporlarını alıp depreme dayanıklılığını sağlayacak şekilde güçlendirmesini yapalım, esnaf da rahat etsin. Bizimde binamız değerlenmiş olsun. Bizler bugün git yarın gel anlayışına karşıyız. Bir an önce bu işe başlayalım."
Genel Sekreter Yalçın'a; İmar ve Şehircilik, Fen İşleri, Emlak İstimlak ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire başkanları da eşlik etti.
(MSA-Y)

21.04.2017 10:29:45 TSI
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