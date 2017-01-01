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Adana'nın "akıllı" örnek ofisi tamamlandı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:25
Adana'nın "akıllı" örnek ofisi tamamlandı
Adana'nın "akıllı" örnek ofisi tamamlandı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da, Kiza İş Merkezi'nin akıllı ofis teknolojisiyle donatılan örnek ofisi tamamlandı.
Projeyi Balak Metal ortaklığıyla yürüten Kurt İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, Adana'nın batısında, D-400 karayolu üzerinde 55 bin 262 metrekare arsa üzerinde, 180 bin metrekare kapalı alanda, 12 blok, 990 ofis, 287 iş yeri olarak yapımı devam eden Kiza Kurumsal İş Merkezi'nin, akıllı teknolojilerle donatılmış, klasik ofis mantığının dışında dizayn edildiğini söyledi.
İki farklı örnek ofisin tamamlandığını belirten Kurt, iş dünyası temsilcilerinin, akıllı ofiste aradıkları her türlü teknolojiyi test etme imkanı bulacağını ifade etti. Kurt, "Akıllı ofis sistemleri, hem maliyet hem de konfor açısından oldukça avantajlı. Binada bulunan bütün elektrik, elektronik ve mekanik sistemi akıllı ofise entegre ediliyor. Bu sayede kullanıcılara enerji tasarrufu, zaman tasarrufu, konfor, kolaylık ve rahatlık gibi birçok kolaylık sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar tüm sistemi bilgisayarlarından veya akıllı telefonlarından yönetebiliyor" dedi.
İş merkezinde kullanıcılara, isterlerse ofislerini en küçük ayrıntısına kadar dekore ederek de teslim edebileceklerini belirten Aydın Kurt, bunun için ürün yelpazesi çok geniş olan bir ofis mobilyaları firması ile işbirliği yaptıklarını ve 7 ayrı paket hazırladıklarını kaydetti.
Kiza Kurumsal İş Merkezi'nin, her türlü konforun düşünüldüğü lüks ofis ve iş yerleriyle ekonomik yaşamın kalbine dokunan güçlü ve çok çeşitli firmaları bir araya getireceğini dile getiren Kurt, "7 ayrı ofis mobilyası seçeneğinin yanı sıra karma paketlere de imkan tanıdık. İsteyen müşterimiz, kendi zevkine göre de mobilyasını seçebilecek. Dileyen müşterimiz ise ofisleri boş haliyle satın alıp, uygun görecekleri şekilde dizayn edebilecek" diye konuştu.
(ELF-Y)

21.04.2017 10:33:40 TSI
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