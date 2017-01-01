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Seyhan'da 23 Nisan etkinlikleri



ADANA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana'da Seyhan Belediyesi'nin düzenleyeceği bir şenlikle kutlanacak.

23 Nisan Pazar günü Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde saat 13.00'de başlayacak şenlikte çocuklar gün boyu ücretsiz olarak birçok etkinlik ve yarışmada gönüllerince eğlenecek.

Akşam saat 19.00'da ise Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi ortak organizesinde Turgut Özal Bulvarı Aksagaz kavşağından meşalelerle Kenan Evren Bulvarı, Barış Manço Caddesi'ne kadar yürüyüş yapılacak. Burada ünlü şarkıcı Atiye konser verecek.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tüm çocukların bayramını kutlarken Adanalıları etkinliklere katılmaya davet etti.

(ELF-Y)



21.04.2017 10:39:27 TSI

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