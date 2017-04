YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Toroslar'da Köyler Arası Futbol Turnuvası 23 Nisan'da başlıyor

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği ve 45 takımın mücadele edeceği "Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın" heyecanı 23 Nisan'da başlıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kapsayan tarihler arasında gerçekleştirilecek turnuvanın ilk karşılaşması, 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da geçen yılın şampiyonu Çavuşlu ile Aladağ Mahalleleri arasında Koray Aydın Stadında oynanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, turnuva ile amaçlarının köyler arasındaki birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek olduğunu belirterek, tüm sporseverleri açılış maçına davet etti. Turnuvaya olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını belirten Tuna, "Turnuva ile amacımız, köylerimizde eskiden de var olan dayanışma ve kaynaşma ruhunu daha da önde tutmak ve şimdi mahalle olan eski adıyla köylerimizdeki insanlarımızı bir araya getirmektir. Hedefi olmayan bir takım olmaz. Ama öncelikle hedefimiz fair play çerçevesinde müsabakaların oynanmasıdır. Turnuvamıza olan ilgi her geçen yıl daha da artmaktadır. Turnuvanın sonrasında kentimizdeki köyler arasında çok güzel dostlukların ve arkadaşlıkların kurulduğunu, kaynaşmanın daha da arttığını gözlemledik. Faal futbol hakemlerimiz ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz da bizlere büyük destek oluyorlar. Bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Amatör Kulüplerimizin hocaları turnuvalarımıza katılarak, genç yaştaki yetenekleri izliyorlar. Yaşı genç olan ve ileride istikbal vaat eden sporcu kardeşlerimizi burada vitrine çıkartıyoruz. Yani bu sahalarımız aynı zamanda bir vitrin görevi görüyor. Geleneksel hale getirdiğimiz bu turnuva, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her zaman örnek gösterildi ve şilt ve kupa ile ödüllendirildik. Bu yıl 122 karşılaşmanın yapılacağı turnuvamızda görev alacak hakemlerimizin tecrübelerinin artması için de bu etkinliğimiz önemli bir fırsat diye düşünüyorum" dedi.

Köylerin takımlarına verdiği destek ve turnuvaya gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyetini de dile getiren Tuna, müsabakaların çekişmeli ancak centilmence geçtiğini kaydederek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatacağımız ve 30 Ağustos Zafer Bayram'ında finalini oynatacağımız turnuvamızın çeyrek ve yarı final maçlarını bu yıl da yaylalarımızda yapacağız. Yaz ayında her hafta köylerimizde bir etkinlik olsun istiyoruz. Ön grup maçlarını da ilçe merkezimizdeki sahalarımızda gerçekleştireceğiz. Turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Köyler, bu şehrin sigortasıdır, hiçbir zaman unutmayalım. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

45 köy takımının katılımı ile 8 grupta 3 puanlı lig usulüne göre gerçekleştirilecek maçlar, 40'ar dakikalık 2 devre halinde oynanacak. Maçlar hafta sonu Çağdaşkent Mahallesi 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi Anafartalar Spor Kompleksi ile Korukent Mahallesi Bilge Kağan Spor Kompleksinde yapılacak.

21.04.2017

