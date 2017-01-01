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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Dutlucalı çocuklar Vali amcaları ile tanıştı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:34
Dutlucalı çocuklar Vali amcaları ile tanıştı
Dutlucalı çocuklar Vali amcaları ile tanıştı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca İlkokulu öğrencileri Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile tanıştı. Burhaniye'ye gelen Vali Yazıcı, yol kenarında kendisini bekleyen öğrencilerle sohbet etti.
İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca İlkokulu'nda okuyan 13 öğrenci Vali Ersin Yazıcı ile tanışma fırsatı buldu. Mahalleye, Vali Ersin Yazıcı'nın geleceğini öğrenen öğrenciler, öğretmenleri Erhan Tuna ile birlikte beklemeye başladı. Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ile birlikte mahalleye gelen Vali Ersin Yazıcı, kendisini bekleyen öğrencilerle sohbet etti. Dutlucalı öğrenciler. Vali Yazıcı ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı.
(FT-EME)

21.04.2017 10:42:28 TSI
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