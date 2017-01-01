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Meram'da 62 mahallede altyapı çalışması sürüyor

21 Nisan 2017 Cuma, 10:34
Meram'da 62 mahallede altyapı çalışması sürüyor
Meram'da 62 mahallede altyapı çalışması sürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçenin 62 mahallesinde yol düzenleme ve asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Beybes Mahallesi'nde sürdürülen yol düzenleme çalışmalarını denetledi.
Beybes Mahallesi'nde 2016 yılında 10 sokağın stabilizesinin yapıldığını hatırlatan Başkan Toru, "2017 yılında da altyapısı tamamlanan 12 sokakta ekiplerimiz tarafından yol düzenleme ve asfalt serimi çalışmaları devam ediyor. Gerek asfalt kalitesinin düşüklüğü gerekse yeni ihtiyaçlardan dolayı asfalt kalitesi ve standardını yükseltecek şekilde bugünün ihtiyaçlarına dönük olarak parkesi, bordürü ve drenaj çalışmasıyla birlikte bu 12 sokağımızdaki çalışmaları 2 ay içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.
Altyapı ve yol düzenleme çalışmaları konusunda yoğun bir dönem geçireceklerini kaydeden Başkan Toru, "Meram'ın kuzeyinde 41 mahalle, güneyinde 21 mahalle olmak üzere 62 mahallemizde bir aylık süre içeresinde yoğun bir şekilde yol düzenleme ve asfalt serimi çalışmaları devam edecek. Beybes Mahallemizdeki bu çalışmaların halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
(AH-Y)

21.04.2017 10:42:58 TSI
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