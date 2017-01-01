YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye'de park ve refüjlere belediye güzelliği

Burhaniye'de park ve refüjlere belediye güzelliği



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesi Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Park ve refüjleri mevsimlik çiçeklerde donatan 26 kişilik ekibin çalışması takdir topladı.

Burhaniye Belediyesi Şehit Turhan Bayraktar Parkında başlatılan çalışmaları büyük oranda tamamlarken, dikilmeye başlanan çiçeklerde parka büyük güzellik kattı. Ahmet Çelik Parkı ile Saip Hoca Bulvarında da çiçek dikimine başladıklarını anlatan Peyzaj Teknikeri Mustafa Ağrı, taflan, gül, ateş çiçeği, yasemin ve begonvil türü çiçekleri dikditlerini söyledi. Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nın tamamlandığını anlatan Mustafa Ağrı, "Şu anda yoğun bir çalışma içine girdik. 26 kişilik ekibimiz çiçek dikimi yapıyor. Dikilen çiçekler de park ve refüjlere güzellik katıyor. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

(FT-EME)



21.04.2017 10:43:44 TSI

NNNN

