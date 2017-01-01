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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Bilfen Okulları TÜBİTAK yarışmasında bölge ikincisi oldu

21 Nisan 2017 Cuma, 10:36
Bilfen Okulları TÜBİTAK yarışmasında bölge ikincisi oldu
Bilfen Okulları TÜBİTAK yarışmasında bölge ikincisi oldu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bilfen Okulları, TÜBİTAK yarışmasında bölge ikincisi olarak, büyük bir başarıya daha imza attı. Okul Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, "Türkiye finallerine kaldık. Kentimiz adına tarihi bir olaydır" dedi.
TÜBİTAK'ın ortaokul öğrencileri arasında düzenlediği "Araştırma Projeleri Yarışması"nda Diyarbakır Bilfen Okulları önemli bir başarıya daha imza attı. Elif Eylül Döger ve Irmak Lorin Şahin isimli öğrencilerin bitki gelişimi üzerine geliştirdiği "Östrojenin Etkisi" adlı proje TÜBİTAK tarafından en başarılı projeler arasında gösterilerek daha önce Diyarbakır'da yapılan il içi elemelerde en iyi projeler arasında gösterilerek bölge şampiyonasına katılmaları uygun görülmüştü. Okul, Doğu ve Güneydoğu'daki kentlerin katılımıyla Malatya'da yapılan bölge yarışmasında ikinci olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

"Tarihi bir başarıya imza attık"
Bilimsel alanda elde edilen bu başarı büyük sevinç yarattı. Okul Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, çok sayıda okul, öğrenci ve projenin yarıştığı saygın bir yarışmada kendi okullarının seçilmesinin önemli bir olay olduğunu söyleyerek öğrenci ve öğretmenlerinin tarihi bir başarıya imza attığını ifade etti. Karakoç, "Okulumuz öğrencilerinin geliştirdiği bu anlamlı proje Diyarbakır'da birinci olmuştu. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin büyük bir özen ve emek vererek hazırladığı proje Malatya'da yapılan bölge yarışmasında da ikinci olarak tarihi bir başarıya daha imza attı. Türkiye finallerine katılma gibi önemli bir başarıyı yaşattılar kentimize. Emek veren öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyoruz" dedi.
(İHA-MP-Y)

21.04.2017 10:44:02 TSI
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