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Iğdır'da parada sahtecilik:1 tutuklama



IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu parada sahtecilik sucundan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu "Parada Sahtecilik" suçundan piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüpheli şahıslardan biri tutuklanırken, diğer şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(ET-AT-Y)



21.04.2017 10:44:57 TSI

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