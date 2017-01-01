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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Öğrenciler 2005 hasta yönlendirdi

21 Nisan 2017 Cuma, 10:37
Öğrenciler 2005 hasta yönlendirdi
Öğrenciler 2005 hasta yönlendirdi
- Vezirköprü'de "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" etkinliği

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'da "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projesinde öğrencilerin 2005 hastayı sağlık kuruluşlarına yönlendirdiği açıklandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen " Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projesi kapsamında ortaokullar arasında yapılan "kanser" konulu yarışmada öğrencilere ödül yağdı.
Vezirköprü Halk Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile gerçekleşen etkinliğin ödül töreni Belediye Kültür Merkezinde yapıldı. Törene İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Arslan, okul müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Güner, Akören Ortaokulu Müdürü Sevgi Ertürk Çalışkan ve Adatepe Ortaokulu Müdür Yardımcısı Furkan Çalışkan'ın koordinatörlüğünde gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Biz istersek kanser Vezirköprü'den çeker gider"
Törende proje hakkında bilgi veren Vezirköprü Halk Sağlığı Merkezi Hemşiresi Nurten Güneş, kanserde erken teşhise dikkat çekti. Proje kapsamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Güneş, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerle yaptıkları çalışmaları anlattı. Bu yarışmanın en büyük ödülünün hayat kazanmak olduğuna vurgu yapan Güneş, mahalle mahalle gezerek proje kapsamında bilgilendirme yaptıklarını, hedef kitleye ulaşıldığını söyledi.

"Öğrenciler 2005 hasta yönlendirdi"
Samsun'un 17 ilçesinde öğrencilerin toplam 2005 hasta yönlendirirken sadece Vezirköprü'de öğrencilerin 820 hasta yönlendirdiğini, bu rakamın toplam hasta sayısının yüzde kırkı olduğunu belirten Nurten Güneş, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

"Farkındalık oluştu"
İlçede örnek bir çalışma yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, "Bir kişi değişir bir il değişir, bir il değişir bir ülke değişir örneğini sergilediniz. Sizi tebrik ederim" dedi. Her konuda ilçedeki çalışmaları takdir ettiklerini ifade eden Aksoy, proje çalışmaları ile erken teşhis konusunda farkındalık oluştuğunu, bu durumun örneklerini yaşadıklarını söyledi.

Vezirköprü'ye KETEM müjdesi
Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, hayırlı çalışmalarda acele etmek gerektiğini ifade ederek, ilçenin geçmiş yıllara nazaran personel konusunda çok iyi durumda olduğunu vurguladı. İlçedeki sağlık hizmetleri konusunda bilgi veren Kasapoğlu, kanserler hakkında bilgi ve müjde verdi. "Vezirköprü'ye KETEM konusunda borcumuz var" ifadesini kullanan Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Bu konuyu halledeceğiz. Bu sistemi kuracağız" açıklamasını yaptı. "Sağlığına sahip çıkan bir ilçe var" diyerek çalışanlara teşekkür eden Kasapoğlu, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kendisini mutlu ettiğini vurguladı.
Proje kapsamındaki kategorilerde birinci olan öğrencilere hediyeleri İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve diğer protokol tarafından verildi. Görsel tasarım kategorisinde Akören Ortaokulundan Filiz Solcan, slogan kategorisinde Bahçekonak Ortaokulundan Hicran Yüksel, yönlendirme kategorisinde Bahçekonak Ortaokulundan Hatice Aslan birinci oldu.

Kaymakam Altıner: "Türkiye değişirse dünya değişir"
Öğrenciler bisiklet hediye ederken duygulandığını belirten Kaymakam Yunus Emre Altıner, kendisinin üniversite 2. sınıfta bisiklet sahibi olduğuna dikkat çekti. Şimdi daha erken yaşlarda bisiklet sahibi olunduğunu dile getiren Altıner, "Yakında 100 yaşına gelmiş bir devlet olacağız. Çocuklarımız hala bir takım şeylerin özlemini çekiyor. Her gelen yönetici, her gelen müdür, her gelen öğretmen görevini layıkıyla yapmış olsaydı bugün bunları konuşuyor olmazdık. Eskiye bakmıyoruz. İnşallah ülkemiz daha iyi yerlere gelecek. Bir şey ifade etmek istiyorum. 'Bir ilçe değişirse bir il değişir, bir il değişirse bir ülke değişir' sözüne ekleme yapmak istiyorum. 'Türkiye değişirse dünya değişir' " şeklinde konuşarak projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Tören sonunda proje içerikli sergi gezildi.
(ACİ-SLH-Y

21.04.2017 10:46:05 TSI
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