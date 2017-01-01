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Alanya Oba Mahallesi'nin kanalizasyon sorunu çözülüyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın Oba Mahallesi'ne yaklaşık 7 milyon lira maliyetle 30 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'nın Oba Mahallesi'nin yıllardır süre gelen kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturmak üzere düğmeye bastı. ASAT ekipleri, yaklaşık 7 milyon lira yatırım bedelli proje ile Oba'da 30 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ediyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Oba Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürel'le birlikte çalışmaların başladığı Aşağı Oba Yolu'nda incelemelerde bulundu.



Kanalizasyon sorunu kökten çözülüyor

Çalışmaları inceleyen Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Alanya'da su ve kanalizasyon konusunda önemli alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Alanya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan ve merkeze en yakın mahalleleri arasında yer alan Oba'nın kuzey kısmında yıllardır çözülemeyen bir kanalizasyon sorunu vardı. Bu işi hemen gündeme aldık. Alanya geneli için 30 kilometre ve 7 milyon lira bedelli bir ihale gerçekleştirdik. Yeni hastane ve belediye binasının da açılmasıyla Oba'da nüfus yoğunluğu artacak. Bu nedenle alt yapı sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekiyordu. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İki ay içinde alt yapı çalışmaları tamamlanacak ve Oba'nın kanalizasyon sorunu kökten çözülmüş olacak" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



21.04.2017 10:51:18 TSI

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