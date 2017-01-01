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Güneş saati çıktı



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ERZURUM (İHA) - Yazar ve şair; Reşat Coşkun, editörlüğünü yazar ve eleştirmen Şahin Torun'un, yaptığı Güneş Saati kitabı ile medeniyet üzerine, bizden beslenen evrensel boyuta ulaşan bir bakışla kaleme aldı.

Kitapta yeniden bir medeniyet inşa faaliyetinin fikir sancılarını ve gönül çilelerini anlatılıyor. Daha önce baskıları yapılan yoğun ilgi üzerine kısa sürede tükenen genişletilmiş üçüncü baskısı yapılan, takdimini Şair M. Emin Alper'in yaptığı Şehristan Öykü kitabıyla da bizlere kadim medeniyetimizin ruhuna dair öyküler sunuyor. Aktif Yayınevi tarafından baskıları yapılan kitaplar şimdiden okuyuculardan artan bir alaka görmesi bekleniyor.

Reşat Coşkun kimdir?

Erzurum Yağmurcuk Mahallesinde dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldu.Sivas,Siirt,Mardin,Gaziantep illerinde öğretmelik ve idarecilik yaptı. Yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır: Berceste,Sevdam Kaldı Bir,Sokak Lambası ve Küheylan (Hüdhüdü Beklerken) şiir kitapları;Şehristan (Evvel Zamanlar) ve Şehristan (Ezel Zamanlar) adlı öykü kitabı.Söz konusu kitap görme engelliler yararına Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından seslendirilmiştir.Deneme ve makalelerinden oluşan Güneş Saati kitabında farklı gazetelerde yayımlanmış metinler yer alır.Tema vakfında dört yıl süreyle çevre konusunda konferanslar vermiştir.2001 yılından beri çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır..Araştırma ve kültür yazıları ise muhtelif ulusal dergilerde yayımlanmaktadır. 2006 yılından bu yana Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir..2015 yılında başladığı Radyo Dadaş Gönlümüzden Gönlünüze Programına daimi konuk olarak katılımı devam etmektedir. Erzurum Vakit ve Yenigün gazetelerinde haftalık olarak kültür ve medeniyet üzerine makaleleri yayımlanmaktadır.

Eserleri: Berceste, Sevdam Kaldı Bir, Sokak Lambası ve Küheylan adında yayınlanmış dört şiir kitabı vardır. Ayrıca Şehristan adlı öykü kitabı mevcuttur... Şehristan öykü kitabı Yakutiye Belediyesi tarafından görme engelliler için sesli kitap haline getirildi. Medeniyet yazılarını topladığı Güneş Saati kitabı 2017

(ERZ-AT-Y)



21.04.2017 10:56:23 TSI

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