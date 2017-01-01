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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Eşkinat kırsal mahallelerde ziyaretlerde bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 10:53
Başkan Eşkinat kırsal mahallelerde ziyaretlerde bulundu
Başkan Eşkinat kırsal mahallelerde ziyaretlerde bulundu

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, kırsal mahallelerde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulundu. Programına Dedecik Mahallesi ile başlayan Eşkinat, burada Köy Enstitüleri'nin 77'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe katıldı. Köy Enstitüleri'nin kurucusu ve fikir babası olan eski Milli Eğitim Bakanı merhum Hasan Ali Yücel'in memleketi olan Dedecik'te Köy Enstitüleri ile ilgili konferans ve ardından Hasan Ali Yücel'e ait Türk Sanat Müziği eserlerinin icra edildiği konsere katılan Eşkinat, programın ardından vatandaşlarla sohbet etti. Dedecik Köy Meydanı'na yerleştirilen Hasan Ali Yücel ve Hasan Ali Yücel'in anne tarafından dedesi Kaptan Ali Bey'in hayatını anlatan panoları inceleyen Eşkinat, Dedecik'ten ayrılarak Evciler Mahallesi'ne geçti.
Evciler'de Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan muhtarlık binasını ziyaret eden Eşkinat, Evciler Muhtarı Hasan Kaçar'dan bilgi aldı. Yeni yapılan muhtarlık binasının yanındaki belediyeye ait alanın kır düğünü yapılacak şekilde düzenlenmesini talep eden Muhtar Kaçar'ın talebini olumlu yanıtlayan Eşkinat, çalışmaların en kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade etti.
Evciler'in ardından Generler Mahallesinde köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Eşkinat, daha sonra bir cenaze törenine katılmak üzere Selçuk Mahallesi'ne hareket etti. Selçuk'ta köylülerle uzun süre sohbet eden Eşkinat, vefat eden Mehmet Erdener'in ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.
Kırsal mahallelere özel önem verdiğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu tür ziyaretleri sürdüreceğini, kırsal mahallelerdeki gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtti.
(YG-MEF-Y)

21.04.2017 11:01:34 TSI
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