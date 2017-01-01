YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Küçük erkekler futbol grup birinciliği Nevşehir'de başlıyor

Küçük erkekler futbol grup birinciliği Nevşehir'de başlıyor



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan futbol Küçük erkekler grup birinciliği müsabakaları Nevşehir'de başlayacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksleri içerisinde bulunan 3 nolu çim futbol sahasında başlayacak olan küçük erkekler futbol grup birinciliği müsabakalarında Adana, Aksaray, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Osmaniye ,Konya, Mersin ,Niğde , Kahramanmaraş olmak üzere 12 il katılıyor.

Nevşehir'de oynanacak olan müsabakalar sonrasında grup birinciliğini elde eden takım bir üst tura çıkacak.

(COŞ-AÖ-Y)



21.04.2017 11:11:45 TSI

NNNN

