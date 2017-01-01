21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Küçük erkekler futbol grup birinciliği Nevşehir'de başlıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 11:03
Küçük erkekler futbol grup birinciliği Nevşehir'de başlıyor

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan futbol Küçük erkekler grup birinciliği müsabakaları Nevşehir'de başlayacak.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksleri içerisinde bulunan 3 nolu çim futbol sahasında başlayacak olan küçük erkekler futbol grup birinciliği müsabakalarında Adana, Aksaray, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Osmaniye ,Konya, Mersin ,Niğde , Kahramanmaraş olmak üzere 12 il katılıyor.
Nevşehir'de oynanacak olan müsabakalar sonrasında grup birinciliğini elde eden takım bir üst tura çıkacak.
(COŞ-AÖ-Y)

21.04.2017 11:11:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Devlet Malzeme Ofisi toplantısı NTSO'da yapıldı
YEREL

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLANTISI NTSO'DA YAPILDI
Engelli öğrenciler Turizm Haftasında unutulmadı
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLER TURİZM HAFTASINDA UNUTULMADI
23 Nisan Pazar günü bazı köylerde elektrik kesintisi yaşanacak
YEREL

23 NİSAN PAZAR GÜNÜ BAZI KÖYLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
ASKF'de 13.olağan kongre yapıldı
YEREL

ASKF'DE 13.OLAĞAN KONGRE YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı