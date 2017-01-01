Küçük erkekler futbol grup birinciliği Nevşehir'de başlıyor
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan futbol Küçük erkekler grup birinciliği müsabakaları Nevşehir'de başlayacak.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksleri içerisinde bulunan 3 nolu çim futbol sahasında başlayacak olan küçük erkekler futbol grup birinciliği müsabakalarında Adana, Aksaray, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Osmaniye ,Konya, Mersin ,Niğde , Kahramanmaraş olmak üzere 12 il katılıyor.
Nevşehir'de oynanacak olan müsabakalar sonrasında grup birinciliğini elde eden takım bir üst tura çıkacak.
(COŞ-AÖ-Y)
21.04.2017 11:11:45 TSI
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