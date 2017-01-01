21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilgievlerindeki münazaranın galibi belli oldu

21 Nisan 2017 Cuma, 11:05
Bilgievlerindeki münazaranın galibi belli oldu

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köyde mi yoksa şehirde mi yaşayan çocuk daha mutlu" konulu münazaranın galibi Mimar Sinan Bilgievi oldu.
Bilgievleri arasında düzenlenen "Köyde mi yoksa şehirde mi yaşayan çocuk daha mutlu" konulu münazaranın finali Bilim Merkezi Gösteri Sahnesinde gerçekleştirildi. Finalde Sezai Karakoç Bilgievi ile karşı karşıya gelen Mimar Sinan Bilgievi öğrencileri oldukça çekişmeli münazaranın sonunda 1153 puan alarak birinci oldu. Bilgievi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği final münazarasını, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir, Bilgievi eğitmenleri ve aileleri ilgiyle izledi.
Final mücadelesi ilk anlarından itibaren oldukça zevkli dakikalara sahne oldu. Münazarada "Çocuk köyde daha mutlu" tezini Mimar Sinan Bilgievi öğrencileri, "Çocuk şehirde daha mutlu" anti tezini ise Sezai Karakoç Bilgievi öğrencileri savundu. Öğrenciler, jüri tarafından Türkçeyi iyi kullanma, vurgu, tonlama, konuya hâkimiyet, zamanı iyi kullanma, vücut dili ve ikna kabiliyeti başlıklarında puanlamaya tabi tutuldu. Münazaranın başından itibaren öğrencilerin rakiplerine yönelik nezaketi ise dikkat çekti. Tartışma kültürüne sahip olduklarını gözler önüne seren öğrenciler, bu tavırlarıyla büyüklerine adeta örnek oldu. Öğrencilerin savundukları tez konularına son derece iyi çalıştıkları gözlerden kaçmazken ciddiyetleri ise münazarayı izleyenler tarafından tam not aldı. Yaklaşık bir saat süren final mücadelesinin ardından jüri tarafından değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda münazaranın finalini "Çocuk köyde daha mutlu" tezini savunan Mimar Sinan Bilgievi öğrencileri, 1553 puanla kazandı. Sezai Karakoç Bilgievi ise 1526 puanla ikinci oldu.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sahneye gelerek öğrencileri kutladı. Öğrencilerin gösterdiği performansı tebrik eden Bilgi, "Sizlerin sayesinde bugün bir köye bir kente gittik. Hangisinde daha mutlu olunacağı konusunda fikirlerinizi dinledik. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve bizler ise, sizin gibi bir gençlikle mutluyuz" şeklinde konuştu. Başkan Bilgi, münazaraya katılan öğrencilerin yanı sıra, onları yetiştiren Bilgievi eğitmenlerine ve ailelerine de teşekkür etti.
(RFK-Y)

21.04.2017 11:13:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları Gebze'de başlıyor
YEREL

ÜCRETSİZ ÖZEL YETENEK SPOR KURSLARI GEBZE'DE BAŞLIYOR
Başkan Karaosmanoğlu, TEMA Vakfı ile buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, TEMA VAKFI İLE BULUŞTU
İlkokul öğrencileri Başkanvekili Özak'ı ziyaret etti
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BAŞKANVEKİLİ ÖZAK'I ZİYARET ETTİ
Karadeniz yöresi Kandıra'da canlandı
YEREL

KARADENİZ YÖRESİ KANDIRA'DA CANLANDI
Başkan Doğan çocukların bayramını kutladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI
Kocaeli'de FETÖ/PDY üyeliği davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY ÜYELİĞİ DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY üyeliği davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY ÜYELİĞİ DAVASI
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
IAFF yetkililerinden Kocaeli Valisine ziyaret
YEREL

IAFF YETKİLİLERİNDEN KOCAELİ VALİSİNE ZİYARET
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı
YEREL

23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ, EĞİTİM VE EĞLENCE FUARI
Sepaş Enerji'den çocuklara uçurtma etkinliğine davet
YEREL

SEPAŞ ENERJİ'DEN ÇOCUKLARA UÇURTMA ETKİNLİĞİNE DAVET
Birimlerarası Spor Şenliği futbol turnuvası ile başladı
YEREL

BİRİMLERARASI SPOR ŞENLİĞİ FUTBOL TURNUVASI İLE BAŞLADI
Başkan Vekili Özak, turizmcilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZAK, TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
41 ülkeden gelen çocuklar Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti
YEREL

41 ÜLKEDEN GELEN ÇOCUKLAR VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
41 ülkeden bin çocuk Kocaelili çocuklarla buluşacak
YEREL

41 ÜLKEDEN BİN ÇOCUK KOCAELİLİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK
İzmit Belediyesi futbol turnuvası 25 Nisan'da başlayacak
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ FUTBOL TURNUVASI 25 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Şehir Tiyatroları'ndan şenlikte kukla oyunu
YEREL

ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN ŞENLİKTE KUKLA OYUNU
Kuran- Kerim okuma yarışmasında birinci oldu
YEREL

KURAN- KERİM OKUMA YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
23 Nisan grup liderleri tanışma yemeğinde buluştu
YEREL

23 NİSAN GRUP LİDERLERİ TANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTU
Başkan Doğan trafik kazası geçirdi
YEREL

BAŞKAN DOĞAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Körfez'deki miniklere çevre eğitimi verildi
YEREL

KÖRFEZ'DEKİ MİNİKLERE ÇEVRE EĞİTİMİ VERİLDİ
Başkan Baran, Milletvekili Yaman'ı makamında ağırladı
YEREL

BAŞKAN BARAN, MİLLETVEKİLİ YAMAN'I MAKAMINDA AĞIRLADI
Uçamayan ebabil kuşunun yardımına zabıta ekipleri yetişti
YEREL

UÇAMAYAN EBABİL KUŞUNUN YARDIMINA ZABITA EKİPLERİ YETİŞTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı