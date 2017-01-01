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Bilgievlerindeki münazaranın galibi belli oldu



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köyde mi yoksa şehirde mi yaşayan çocuk daha mutlu" konulu münazaranın galibi Mimar Sinan Bilgievi oldu.

Bilgievleri arasında düzenlenen "Köyde mi yoksa şehirde mi yaşayan çocuk daha mutlu" konulu münazaranın finali Bilim Merkezi Gösteri Sahnesinde gerçekleştirildi. Finalde Sezai Karakoç Bilgievi ile karşı karşıya gelen Mimar Sinan Bilgievi öğrencileri oldukça çekişmeli münazaranın sonunda 1153 puan alarak birinci oldu. Bilgievi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği final münazarasını, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir, Bilgievi eğitmenleri ve aileleri ilgiyle izledi.

Final mücadelesi ilk anlarından itibaren oldukça zevkli dakikalara sahne oldu. Münazarada "Çocuk köyde daha mutlu" tezini Mimar Sinan Bilgievi öğrencileri, "Çocuk şehirde daha mutlu" anti tezini ise Sezai Karakoç Bilgievi öğrencileri savundu. Öğrenciler, jüri tarafından Türkçeyi iyi kullanma, vurgu, tonlama, konuya hâkimiyet, zamanı iyi kullanma, vücut dili ve ikna kabiliyeti başlıklarında puanlamaya tabi tutuldu. Münazaranın başından itibaren öğrencilerin rakiplerine yönelik nezaketi ise dikkat çekti. Tartışma kültürüne sahip olduklarını gözler önüne seren öğrenciler, bu tavırlarıyla büyüklerine adeta örnek oldu. Öğrencilerin savundukları tez konularına son derece iyi çalıştıkları gözlerden kaçmazken ciddiyetleri ise münazarayı izleyenler tarafından tam not aldı. Yaklaşık bir saat süren final mücadelesinin ardından jüri tarafından değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda münazaranın finalini "Çocuk köyde daha mutlu" tezini savunan Mimar Sinan Bilgievi öğrencileri, 1553 puanla kazandı. Sezai Karakoç Bilgievi ise 1526 puanla ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sahneye gelerek öğrencileri kutladı. Öğrencilerin gösterdiği performansı tebrik eden Bilgi, "Sizlerin sayesinde bugün bir köye bir kente gittik. Hangisinde daha mutlu olunacağı konusunda fikirlerinizi dinledik. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve bizler ise, sizin gibi bir gençlikle mutluyuz" şeklinde konuştu. Başkan Bilgi, münazaraya katılan öğrencilerin yanı sıra, onları yetiştiren Bilgievi eğitmenlerine ve ailelerine de teşekkür etti.

(RFK-Y)



21.04.2017 11:13:17 TSI

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