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Karaman'a yedinci köprülü kavşak yapılıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 11:05
Karaman'a yedinci köprülü kavşak yapılıyor
Karaman'a yedinci köprülü kavşak yapılıyor

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve modern hale getirmek için yaptığı yatırımlar kapsamında Sanayi Kavşağına yeni köprülü kavşak çalışmalarına başladı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Şehrin en önemli güzergahlarını birleştiren Sanayi Kavşağını yeniden düzenliyoruz. Bu noktada uygulayacak olduğumuz köprülü kavşak projemizle, İbrahim Öktem Caddesinden Üniversite istikametine giden sürücüler köprü üzerinden, Atatürk Caddesinden Alparslan Türkeş Bulvarı'na ilerleyen vatandaşlarımız da köprünün altından geçerek güzergahı kullanacaklar. Bu sayede hem vatandaşlarımız vakit kaybetmeden gitmek istedikleri yere ulaşacaklar hem de kavşak üzerinde yaşanabilecek istenmeyen kazaları da en aza indirmiş olacağız. Bugün itibari ile çalışmalar başladı. Kavşağa yan noktalardaki yollar araç trafiğine kapatılarak, tali yollardan geçiş güzergahları oluşturuldu. Kavşakta ki sinyalizasyon sistemi ve direkler söküldü. Yeni köprülü kavşak projesi Karamanımıza hayırlı olsun" dedi.
(MD-AH-Y)

21.04.2017 11:14:07 TSI
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