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Başkan Doğan çocukların bayramını kutladı



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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yayınladığı bir mesajla kutladı. Yayınladığı mesajında Büyük Önder Atatürk'ün bu önemli günü çocuklara adayarak, dünyada ilk çocuk bayramını ilan etmesinin, ülkemiz çocuklarına verdiği önemi ortaya koyduğunu belirten Başkan Doğan, "Bugün, millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin çatısı yüce meclisimizin kuruluşunun 97. yıldönümünü kutluyoruz. Yine bu tarih, Türk ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilerek, dünya barışına katkıda bulunacak gönül elçilerinin yetişmesine ve insani duyguları öne çıkaran bir bilincin gelişmesine de ortam hazırlamış ve öncülük etmiştir. İşte bu yönüyle 23 Nisan 1920 bizim olduğu kadar, dünya tarihi için de çok önemli bir dönüm noktasıdır. Türk çocukları, kendilerine bu önemli günü armağan eden ve çocuksu duygularını dünya çocuklarıyla paylaşma fırsatı veren Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ile ne kadar övünseler azdır" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine de değinerek, İzmit Belediyesi olarak çocuklara yönelik yapılan hizmetleri de aktaran Başkan Doğan, "Türkiye'nin ilk çocuk doktoru olan bir belediye başkanı olarak, çocuklarımız her zaman önceliğimiz olmuştur. Türkiye'de ilk Çocuk Hakları Masasını kuran, şehrimizin birçok yerine cep sinemaları kurarak çocuklarımızı sinema ile tanıştıran, yaz aylarında çocuklarımızın faydalanabileceği portatif yüzme havuzları kuran, öğrencilerimize ücretsiz bisiklet ve basketbol topu dağıtan, etüt merkezleriyle çocuklarımıza eğitim desteği sunan, çocuklarımız için Pişman Dergisi'ni çıkartan, Avrupa çocuk dostu belediyeler ağına üye tek ilçe belediyesi ve çocuk dostu belediye başkanı olarak çocuk odaklı hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şehrimizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, onlara ve dünya çocuklarına bu bayramı armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü de, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

(RFK-Y)



21.04.2017 11:16:44 TSI

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