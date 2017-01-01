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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan " Miraç Kandili " Mesajı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, "Kandil geceleri, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir" ifadesinde bulunan Nursaçan, mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Miraç, insanın erdem ve bereket yolculuğudur. Hz. Peygamber Muhammed Mustafa ( S.A.V. ) 'in şahsında insanlığının hakka ve adalete olan yürüyüşüdür.

Miraç'ta durulma, arınma, koruma ve kollanma vardır. Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır.

Tarihin derinliklerinde yitip gitmeyen bu fevkalade buluşma, biz Müslümanların gönül dünyalarını güçlendirmekte, imanlarını pekiştirmekte, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmektedir.

Hep birlikte, Sevgili Peygamberimizin Miraç'ından ilham alarak bireysel ve toplumsal yükselişin yol, yöntem ve çarelerini aramalıyız.

Eşref-i mahlûkat olmanın bilinciyle hareket ederek, daha güzel bir ahlak, daha merhametli bir lisan, daha mutlu ve huzurlu dünya için dualarımızı miraca gönderelim.

Bu anlamlı gecede, Yüce Rabbimize açılan ellerin ve yakaran dillerin, bütün İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

(AÖ-Y)



21.04.2017 11:17:40 TSI

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