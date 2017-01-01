21 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Genç, koltuğu 6 yaşındaki Uygar'a bıraktı

21 Nisan 2017 Cuma, 11:10
Başkan Genç, koltuğu 6 yaşındaki Uygar'a bıraktı
Başkan Genç, koltuğu 6 yaşındaki Uygar'a bıraktı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kendisini ziyarete gelen kreş öğrencilerini ağırladı.
Kreş öğrencileri ve öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Genç, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini ziyarete gelen minik misafirlerini odasının kapısında karşıladı.
Başkan Genç ile sohbet eden kreş öğrencileri daha önceden hazırladıkları şiirleri okudu. Minik ziyaretçileriyle tek tek ilgilenen Başkan Turgay Genç, koltuğunu 6 yaşındaki Uygar Büyükkara isimli öğrenciye teslim etti. Büyükkara koltuğa oturur oturmaz ilk talimatını Özel Kalem Müdürlüğüne verdi. Kreşlerinin önüne Atatürk büstü evlerinin önüne ise çocuk parkı isteyen minik Başkan, ileride Belediye başkanı olmak istermisin? sorusuna, "Ben büyüyünce aşçı olmak istiyorum. Hem pastaları seviyorum hem de yapması çok eğlenceli" yanıtını verdi.
(SÇ-SÇ-Y)

21.04.2017 11:17:50 TSI
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