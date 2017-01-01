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Oltu T Tipi ceza infaz kurumu fuarın gözdesi oldu



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Adalet Bakanlığı İş Yurtları el ürünleri fuarında Oltu T Tipi ceza infaz kurumu fuarın gözdesi oldu.

Oltu T Tipi ceza infaz kurumu bünyesindeki mahkumların yapmış oldukları Oltu Taşı teşbih ve takılar fuarda en çok ziyaret edilen stant oldu. Birbirinden güzel takı ve tesbihler ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor. İstanbul Kadıköy İskele meydanında kurulan Adalet Bakanlığı İş Yurtları el ürünleri Fuarı 21-28 Nisan tarihleri arası açık kalacak tamamı el emeği göz nuru olan teşbih işlemeleri ve takılar fiyatlarının uygun olması ziyaretçiler tarafından çok memnun edici olduğunu söylediler.

(DMA-AT-Y)



21.04.2017 11:18:04 TSI

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