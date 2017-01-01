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Çocuk Bayramına özel konser



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen kursta enstrüman eğitimi alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Nilüfer Belediyesi 2001 yılından bu yana çok sayıda çocuğu müzikle buluşturuyor. 50 öğrenci yeteneklerini, düzenledikleri 23 Nisan konseri ile gözler önüne serdi. Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen konsere ilgi büyüktü. Eğitim dönemi boyunca enstrüman çalmayı öğrenen minik yetenekler, konserde yerli ve yabancı eserleri seslendirdi. Keman grubu, gitar grubu, bağlama grubu, flüt grubu ve ritim grubu, sergiledikleri performansla izleyicilerden büyük alkış topladı.

(MŞ)



21.04.2017 11:19:47 TSI

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