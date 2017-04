YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karadeniz yöresi Kandıra'da canlandı

Karadeniz yöresi Kandıra'da canlandı



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın (KOMEK) ''Gelenekseli Sergile '' temalı Kandıra sergisi Karadeniz konsepti ile açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları 2016-2017 Eğitim Öğretim dönemi kursiyerleri '' Gelenekseli Sergile '' temalı Karadeniz yöresine ait eserlerin sergilendiği Kandıra sergisini, düzenlenen törenle açtı. Kandıra Turan Güneş Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, KO-MEK idarecileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Şehit Ümit Balkan Parkı'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur-an'ı Kerim Tilaveti okundu. Törende kursiyerler adına söz alan arıcılık branşı kursiyeri Hamide Köksal, KO-MEK ile hayatında değişenleri anlattı. Kandıra'da neler yapabileceğini düşündüğü anda karşısına KO-MEK'in çıktığını ifade eden Köksal, KO-MEK'te Arıcılık, Aşçılık ve Aerobik kurslarına yazılarak eğitim almaya başladığını belirtti. Arıcılık kursu sayesinde kendi doğal balını üretebilmeyi, değişik kültürlerin yöresel tatlarını ve sağlıklı hayat sürebilmenin yollarını öğrenmeye başladığını ifade eden Köksal "KO-MEK bana sosyalleşme, üretebilme, kendimi geliştirebilme ve topluma yararlı bir birey olabilme imkanı sağladı" dedi.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ise konuşmasında, " Ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde meslek sahibi sayısını artırmada büyük sosyal sorumluluk üstlenen, KO-MEK'te eğitim gören, emek veren kursiyerlerimizin çalışmalarını sunacağı sergiyi açacak olmamız bizleri çok mutlu etti. Biz çalışmalarımızı vatandaşımız daha kaliteli ve sağlıklı yaşasın diye yürütüyoruz Bu yüzden KO-MEK'lerin faydalarını gün be görüyoruz "şeklinde konuştu. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Köken "Biz birliğimizi beraberliğimizi korudukça Türkiye'nin yolu her zaman açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda son olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, "Kocaeli'nin tüm ilçeleri değişip gelişirken bundan Kandıra'nın da birçok yatırımla nasibini aldığını ifade etti. Kandıra'nın, Kocaeli'nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Özak, "Kıyı bandı çalışmamız bittiğinde Kandıra plajları ile Antalya'ya rakip olacaktır" dedi. KO-MEK'lerin önemine dikkat çekerek konuşmasına devam eden Özak "KO-MEK meslek ve becerilerin yanı sıra birlik beraberliğin yapı taşıdır" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Konuşmaların ardından KO-MEK te artık geleneksel hale gelen birlik ve beraberliğin sembolü "KO-MEK Bohçası" yakın zamanda evlenecek olan kursiyerimize hediye edildi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri buradan Turan Güneş Kültür Merkezine geçerek kursiyerlerin hazırladığı birbirinden güzel ürünlerin bulunduğu sergi alanını gezdi. KO-MEK oyun grubu çocuklarının hazırladığı gösteriyi izleyen protokol üyeleri daha sonra el emeği göz nuru ürünleri dikkatlice inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı. Karadeniz kültürünün ve fiziki yapısının görsel olarak aktarıldığı sergide Karadeniz yemeklerinin yanı sıra el işi göz nuru ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.

