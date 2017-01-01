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Başkan Karaçanta'nın 23 Nisan mesajı

21 Nisan 2017 Cuma, 11:33
Başkan Karaçanta'nın 23 Nisan mesajı
Başkan Karaçanta'nın 23 Nisan mesajı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümünü kutlamanın onurunu ve sevincini yaşıyoruz" dedi.
Karaçanta, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış ve mutluluk getirmesini diliyorum."
(IÇ-Y)

21.04.2017 11:41:41 TSI
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