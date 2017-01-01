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Sarıkamış Belediyesi'ne modern itfaiye aracı



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Sarıkamış Belediyesi'ne 18 metre uzunluğunda merdivenli, 6 ton su püskürtme kapasiteli modern itfaiye aracı alındı.

Yeni alınan itfaiye aracı ile birlikte Sarıkamış Belediye 3 yangın söndürme aracı ile araç partını genişletti.

Başkan Göksal Toksoy, Belediye'nin makine parkının son iki yılda modern araçlarla tamamının yenilendiğini söyledi.

Başkan Toksoy, Toksoy, "1980 model olan ve merdiveni çalışmayan adeta hurda halindeki eski itfaiye aracından TBB den aldığımız hibe yeni tam donanımlı, son teknoloji, 18 metre merdivenli ve 2017 model itfaiye aracı sayesinde kurtulduk. Yeni aracımızı İlçe Başkanı ve yönetiminin, belediye meclis üyelerimizin, il genel meclis üyelerimizin, kadın Kolları üyelerimizin, muhtarlarımızın, Belediye Personelimizin ve değerli hemşerilerimizin katılımı ile hizmete sunduk" dedi.

Makine parkımızdaki iki küçük itfaiye aracının yanına Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe olarak alınan modern donanımlı itfaiye aracı ile büyük bir eksikliği gidermiş olduklarını ifade eden Toksoy, "Biz göreve geldiğimiz günden itibaren şehitler diyarı ve turizm cenneti olan ilçemize yakışan en güzel hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Bu manada bize her daim desteklerini esirgemeyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a, Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Memet Özhaseki'ye, milletvekilimiz Selahattin Beyribey'e, Belediyeler Birliği Başkanına, TBB Genel Sekreteri Sayın Hayrettin Güngör'e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Sarıkamış Belediye Başkanlığı'na hibe edilen modern itfaiye aracı kurban kesilerek hizmete girdi.

(IÇ-Y)



21.04.2017 11:41:51 TSI

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