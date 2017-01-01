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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Pazaryeri'nde değişime devam ediyor

21 Nisan 2017 Cuma, 11:34
Pazaryeri'nde değişime devam ediyor
Pazaryeri'nde değişime devam ediyor

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi değişmeye ve geliştirilmeye devam ediyor.
Yapılan bu çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin değiştiğini ve geliştiğini belirterek, "İlçemizin gelişimi yönünde girişlerimiz geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirmiştik. İlçemizde Bilecik yönünde şuan için yollarımızı genişleterek, ağaç dikim çalışması yaparak, mezarlık duvarlarını tamir edilerek, boyama çalışması yaptık. Sıra Bursa yönündeki girişimize geldi. Girişimizi bize yakışır hale getireceğiz. İki taraflı kaldırım çalışması yaparak beş metre arayla ağaç dikim çalışması yapacağız. Bize bu konuda yardımcı olan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(CKT-DA-Y)

21.04.2017 11:42:08 TSI
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