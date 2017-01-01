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Anaokulu öğrencilerinden lösemili çocuklara bağış

21 Nisan 2017 Cuma, 11:34
Anaokulu öğrencilerinden lösemili çocuklara bağış
Anaokulu öğrencilerinden lösemili çocuklara bağış

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Nene Hatun Anaokulu öğrencileri kitap satışı ve gıda kermesinden elde ettikleri geliri lösemili çocuklara bağışladılar.
Öğrenci velileri ve çevresinden topladıkları kitap ve gıda ürünlerini okul bahçesinde düzenledikleri yılsonu etkinliğinde satışa sundular. Elde edilen geliri lösemili çocuklara bağışladıklarını söyleyen Okul Müdürü Özlem Tezel Turan, "Evlerde okunup kenara bırakılan atıl haldeki kitapları satışa sunarak, hem adeta kimsenin el sürmeyeceği kitapların farklı kesimlere ulaştırılarak yeniden okunmasını sağlayarak kitap sevgisi, aynı zamanda küçük çocuklarımıza okuma sevgisini aşılamayı düşündük. Buna ilaveten bu sene etkinliğimizi gıda kermesiyle zenginleştirerek buradan gelirin tamamını lösemili çocukların ihtiyaçlarının giderilmesini düşündük. Bu anlamda LÖSAM derneğiyle diyaloğa geçerek yola çıktık. Birkaç amacı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz; katkı veren velilerimizle beraber emeği geçen öğretmenlerimiz ve tüm personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Öztürk ise, "Atakum Nene Hatun Onaokulu sosyal sorumlulukta aynı etkinlikte birden fazla amacı hedefi gerçekleştirerek takdir topluyor. Kendileriyle geçtiğimiz yılda beraberdik. Hepimizin ufkunu açabilecek farklılıkları kamuoyuna sunuyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor, lösemili çocuklar adına duyarlılıklarından dolayı ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.
Gelirin teslimi sonrası etkinlikte emeği geçenlere düzenlenen teşekkür belgeleri ise Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı tarafından verildi.
Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, "Okulumuz çok anlamlı bir çalışmanın içinde oldu. Tüm personele, velilere, emeği geçen herkese toplumsal farkındalıkta gösterdikleri özveriden dolayı tebriklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(SAM-SLH-Y)

21.04.2017 11:42:31 TSI
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