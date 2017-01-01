YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya'da 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferans

Kütahya'da 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferans



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Kütahya İl Müftülüğünün düzenlediği 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral ile Macaristan Fahri Konsolosu Kütahyalı işadamı İsmet Güral, STK Temsilcileri, daire müdürleri, din gönüllüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

2017 yılı temasının 'Hz. Muhammed ve Güven Toplumu' olarak belirlendiğini kaydeden İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İslam dünyasında yaşanılan sıkıntılara dikkat çekti.

Türkiye'nin de en büyük güven sorununu 15 Temmuz'da yaşadığını belirten İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, en önemli değerin bağımsız vatan toprakları olduğunu kaydetti. Yılmaz, "İslam topraklarında güven sıkıntısı yaşanıyor ve 15 Temmuz'da ülkemizde de güven problemi yaşadık. 15 Temmuz, en çok da dini alanı vurdu, dindarların algısına tesir etti, dindarların toplum üzerinde güvenilirliğini tartışmaya açtı. Bu açıdan Hz. Peygamberin kurduğu o güven toplumunu, bize öğrettiği güvenin çarklarını yeniden konuşup, o güveni yeniden kuşanmak adına bu sene biz Hz. Peygamber ve Güven Toplumu konusunu gündemimize aldık. Bugün en çok güven arıyor ve barış istiyoruz. Güven ve barışın hemen oluşması kolay bir şey değil. Yüreklerimizin ve zihinlerimizin buna karar vermesine, iradelerimizin o istikamete teşrif olmasına bağlı bir hadise bu. Karşılıklı bir güven ortamı tesis etmenin yolu bizden başlıyor. İnsanların kendi ferdi hayatlarında önemsedikleri 5 temel esas var; nefsin muhafazası, aklın muhafazası, dinin muhafazası, neslin muhafazası ve malın muhafazası. Çünkü bu 5 şey bizim bu dünyadaki mevcudiyetimizi anlamlandıran, güven içinde yaşamamıza katkı sağlayan esaslardır. Bu 5 değerin korunması adına bizim hem ferdi hem toplumsal olarak hem de devlet bazında yapmamız gereken faaliyetler var. Hz. Peygamber (SAV) Veda Hutbesi'nde, 'Sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız birbirinize karşı korunmuştur' buyurmuştur. Dolayısıyla herkesin en değerli varlığı canıdır ama canından daha değerli bir şeyi vardır o da insanların canlarını feda ettikleri değerlerden olan imandır, bayraktır, Allah'tır, vatan toprağıdır. Vatan toprağımız, bayrağımız, bağımsızlığımız olmadan bu saydığımız 5 temel esası yaşayamayız. Dolayısıyla 15 Temmuz'da kardeşlerimiz canlarını ortaya koyarak bu milletin değerlerini korumak adına feda-i can ettiler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'a teşekkür ederek günün anısına çini tabak takdim etti.

Program katılımcılara gül dağıtılmasıyla sona erdi. (EFE)



21.04.2017 11:42:41 TSI

NNNN

