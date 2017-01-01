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Kayseri'de tüfek ödüllü trap yarışması

- Atıcılar Kayseri'de buluşacak



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Argıncık Avcılık Atıcılık Derneği tarafından 2 Temmuz Pazar günü Trap yarışması düzenlenecek. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan yarışmanın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Akin Mahallesi Karadere mevkinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Trap yarışması geleneksel hale dönüştürülerek her yıl düzenlenecek. 1. Trap Şenliği ismi ile düzenlenecek olan yarışmalar 5 ayrı kategoride yapılacak. Profesyonel Trap, Amatör Trap, Keklik Uçkun Atışı, Tek kurşun Sabit Hedef, ve Tek kurşun hareketli hedef kategorilerinde yapılacak olan yarışmalarda ilk üç sırayı alan katılımcılara kupanın yanı sıra tüfek hediye edilecek. Ayrıca yarışmalara katılan sporcular arasında yapılacak çekiliş ile bir tüfek daha olmak üzere toplam 16 tüfek hediye edilmiş olacak. Kocasinan Argıncık Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri Trap yarışmasında katılımcılara yemek ve çay ikramında bulunacaklarını söylerken, ''Bilinçli avcılık konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl avcılarımızı bu yarışma ile tek çatı altında toplayarak hem kaynaşmalarını sağlamak hemde sağlıklı ortamda atıcılık yarışması yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor. Protokol üyelerini de bu şenliğe davet ederek, avcılarımız dertlerini sorunlarını ilk ağızdan anlatmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca bu yarışmalara tüm halkımız davetli. Büyük bir katılımın beklendiği 1. Trap Şenliğimiz Kayseri'nin sosyal ve ekonomik hayatına da katkı sağlayacak. Yarışmalara Kayseri dışından da çok sayıda meraklı katılacak'' dedi.

(AÖ-Y)



21.04.2017 11:42:43 TSI

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