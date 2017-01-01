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Üzerine asansör düşen işçi yaralandı

- Yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de arızalanan asansör, işçinin üzerine düştü. Yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Cumhuriyet mahallesi Osman Gazi caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana gelen olayda, arızalanan asansör üretim hanede bekleyen Habip Ö.'nün (31) üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Habip Ö.'yü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Habip Ö., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AG-AÖ-Y)



21.04.2017 11:44:58 TSI

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