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Haliliye belediyesinden hasta yakınlarına müjde



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine hasta yakınlarının vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla misafirhane yapımına başladı.

Haliliye Belediyesi, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine misafirhane yapımına başladı. Bay ve bayan için iki ayrı bölümden oluşacak olan misafirhane içerisinde lavabo, dinlenme ve duş alanları yer alacak. Fevzi Demirkol da, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, birim müdürleri ve teknik heyetle birlikte misafirhane inşaatına incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarıyla ilgili ilgililerden bilgiler alan Demirkol, misafirhane inşaatında çalışan işçilerle de görüştü.

Hasta yakınlarına kolaylık sağlanacak

Yapımı süren misafirhanenin tamamlanması durumunda hasta yakınlarının huzur içerisinde vakit geçirecekleri bir alan olacağını ve yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunacaklarını ifade eden Demirkol, "Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, hem kırsal mahallelerimizden, hem çevre illerimizden, ilçelerimizden hastalar gelmektedir. Bu hastalar burada şifa aramaktadır. Hastalar geldiği zaman şehirden uzak olması dolayısıyla hasta yakınlarımız burada sıkıntı yaşamaktadır. Bizde bu nedenle yazın sıcaktan, kışın soğuktan hasta yakınlarını korumak, hasta yakınlarımızın hastalarını şifa ararken, en iyi şartlarda yaşamaları için bir misafirhane inşa ediyoruz. Kadınların ayrı, erkeklerin ayrı, tüm ihtiyaçlarını karşılayacakları alanlar oluşturuyoruz. Bu misafirhanemiz, inşallah hastalarının tedavi sürecinde hasta yakınlarının huzur içerisinde zaman geçirmeleri için her imkanı sağlayacaktır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, üniversitemizin rektörüne, Tıp Fakültesinin dekanına, Haliliye Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.Hastanede ki her türlü imkanı Haliliye Belediyesi tarafından karşılanacaktır" dedi.

Demirkol, açıklamasının ardından alanda bulunan hasta yakınlarıyla da görüşerek bölgeden ayrıldı.

(AK-SD-Y)



21.04.2017 11:45:29 TSI

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