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İlkokul öğrencilerine 'Kocasinan Çocuk' Dergisi hediye edildi

- Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:

- "Bütün çabamız evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesi içindir"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kocasinan Çocuk' Dergisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ilkokul çocuklarına hediye edildi.

Argıncık mahallesinde bulunan Burhanettin Hanım Karamete İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programa, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu dergimizin çıkarılmasındaki bu aya özel sebep tabi ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız'dır. Dünya üzerine sadece Türk milletinin çocuklarına armağan edilmiş, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923 yılında meclisin kuruluşuyla birlikte armağan edilmiş bir bayramdır. Sadece Türk milletinin çocuklarına değil, bütün çocuklarla birlikte coşku içerisinde kutlanan bu bayramında sizler için kutlu olmasını diliyorum. Sevgili çocuklar, sizler ilköğretim çağından başlayarak inşallah daha sonrasında ortaöğretim, lise ve üniversite çağlarında başarılı bir eğitim geçirerek hem sizler ve aileleriniz için hem de bu millet için inşallah faydalı birer evlat olacaksınız. Bütün çabamız ve gayretimiz, ailelerinizin gözbebeği ve milletimizin gözbebeği olan siz evlatlarımızın daha iyi yetişebilmeniz içindir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar ve Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, öğrencilere Kocasinan Çocuk Dergisi'ni hediye etti.

(AG-AÖ-Y)



21.04.2017 11:45:34 TSI

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