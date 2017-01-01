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Vali Tuna'dan Başkan Özyavuz'a ziyaret



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Harran ilçesine giderek vatandaşlar ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'u ziyaret etti.

Harran'da bir dizi temasta bulunan Vali Tuna, ilk olarak Kaymakam Temel Ayca ve daire amirleri ile kaymakamlık binasında bir araya geldi. Daha sonra Harran Belediyesine geçen Tuna, burada Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü. Vali Tuna, konuşmasında, sıcak karşılamaları için Başkan Özyavuz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Harran halkı gönlümüzde taht kurmuştur

Harran'ın insanlığın başladığı nokta olduğunu belirten Vali Tuna, birçok peygamberin ayak izlerinin bulunduğu bölgenin isminin tarih boyunca bilimle anıldığını ifade etti. Çok sayıda medeniyetin izlerini görmenin mümkün olduğu Harran'ın tarımın da başkenti olduğuna dikkat çeken Tuna, "Harran insanının, her zaman ülkesinin, milletinin, vatanının bütünlüğü, birlik ve beraberliği noktasında duruşuyla, verdiği mesajlarla gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Gönlümüzde taht kurmuşlardır. Bunun için Harran halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bölge insanımıza ne kadar hizmet etsek az

Bölge insanının, referandum sürecinde de hiçbir kavgaya, gürültüye mahal vermeden, huzur ve güven içerisinde görevini yerine getirdiğini kaydeden Vali Tuna, "Başta kaymakamımız olmak üzere arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölge insanımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Hizmeti fazlasıyla hak ediyorlar. Bunun farkındayız. İnşallah bu hizmetler kaldığı yerden devam edecek. Bu bereketli topraklarda, sadece tarımda değil, kültür ve turizm gibi diğer alanlarda da ülkemize faydalı çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

Konu vatansa Harran yekvücut olur

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 16 Nisanda yapılan referandumda kırılan evet rekorunun Harran için bir ilk olmadığının altını çizen Başkan Özyavuz, "Daha önce de ilçemizde benzer sonuçlar çıktı. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu dönemde yapılan oylamada yüzde 99.5 sonuç çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde de 96.5 çıktı. Son referandumdan ise 97.22'lik sonuçla, yine yüzümüzün akıyla çok şükür çıktık. Bölge insanı vatanına, bayrağına, Cumhurbaşkanımıza bağlılığını daha önce gösterdiği gibi şu anda da gösterdi. Her ne kadar kendi aramızda, burada değişik aşiretler varsa da belli bir kısır çekişme oluyorsa da dava vatan davası olunca her şey geriye atılır, yekvücut hareket edilir. Bu referandumda çıkan oy oranıyla da görülmüş oldu" şeklinde konuştu.

Vali Güngör Azim Tuna, belediyedeki temaslarının ardından Yaygılı Mahallesine geçerek, burada kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

(Şİ-SD-Y)



21.04.2017 11:46:31 TSI

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