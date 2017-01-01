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Alman Türk İşverenler Derneği'nden KTO'ya ziyaret



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KAYSERİ (İHA) - Almanya'nın Mannheim kenti merkezli olarak faaliyet gösteren, Rheın-Neckar Türk İşverenler Derneği Başkanı Mustafa Baklan, yönetim kurulu üyeleri ve Almanya'daki Türk iş adamlarından oluşan heyet, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Türk İşverenler Derneği Heyeti, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahri Coşkun tarafından konuk edildi. Ziyarette konuşan Başkan Hiçyılmaz, Kayseri'nin ekonomik ve kültürel gelişimine ilişkin bilgi paylaştı. Kayseri'de 3 OSB bulunduğunu ifade eden Hiçyılmaz, Kayseri Serbest Bölgesi ve 8 küçük sanayi sitesinin ekonomik canlılığı yansıttığını kaydetti.

Ticaret denince akla Kayseri'nin geldiğini ifade eden Hiçyılmaz, Kayseri'nin turizm açısından da önemli adımlar attığını ve Büyükşehir Belediye tarafından yürütülen Erciyes Master Projesi ile dağ turizminin son yıllarda önemli aşama kaydettiğini belirtti.

Kayseri Ticaret Odası hakkında da kısa bilgi paylaşan Başkan Hiçyılmaz, üyelere daha iyi hizmet vermek için yeni bir bina yaptıklarını ve birçok icraatla Türkiye'ye örnek olduklarının altını çizdi.

Başkan Hiçyılmaz, Türk İşverenler Derneği ziyaretini önemsediklerini ve Oda üyelerinin Almanya'daki Türk girişimcilerle ortak iş yapabileceklerini vurgulayarak, bu yönde Kayseri Ticaret Odası olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Türk İşverenler Derneği Başkanı Mustafa Baklan ise dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, Kayseri'nin ticaret ve üretim bakımından çok önemli bir merkez olduğunu belirtti. Baklan, Türk İşverenler Derneği üyelerinin, Kayseri ile ticaret yapması noktasında bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurguladı.

(AÖ-Y)



21.04.2017 11:47:59 TSI

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