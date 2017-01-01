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23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

- Gso Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu,

- "En Değerli Varlıklarımız Çocuklarımıza Güzel Bir Ülke,Güzel Bir Dünya Bırakmak Hepimizin Sorumluluğudur"



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "En değerli varlıklarımız çocuklarımıza güzel bir ülke, güzel bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Konukoğlu, 23 Nisan 1920 tarihinin TBMM'nin açılışı ve halkın yönetime tam anlamıyla egemen olmasının ilk günü olduğunu ifade ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek bayram olarak kutlanmasının önemine vurgu yaptı. "Sevgili çocuklarımız milletimizin gücü ve yarınlarıdır" diyen Konukoğlu, geleceğimize yön verecek ve bağımsızlığımızı koruyacak çocuklarımızın her birinin millet ve vatan sevgisiyle dolu, nitelikli, bilgili ve ideal sahibi bireyler olarak yetişmesi gerektiğini belirtti.

GSO Başkanı Konukoğlu, "Gençlerimize ve çocuklarımıza inanıyor ve güveniyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki bütün çocukların mutlu ve huzurlu olması, barış ve kardeşlik içinde yaşaması en çok arzuladığımız şeydir. Onlara güzel bir ülke, güzel bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu duygularla, milli egemenliğimizin sembolü TBMM'nin 97. açılış yıl dönümünü ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en iyi dileklerimle kutlar, Büyük Önder Atatürk ve ilk Meclis üyeleri ile bütün vatan şehitlerimizi rahmetle anarım. Tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklarım" diye konuştu.

(SD-Y)



21.04.2017 11:48:05 TSI

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