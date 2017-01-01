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"Onlar da Çocouktu" Projesi büyüklerden yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın en eski ortaokullarından biri olan Efeler ilçesinde 1961-62 Eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Onlar da Çocuktu' projesi büyüklerden yoğun ilgi gördü. Prje kapsaında öğrenciler bügun Aydın'ı yöneten büyüklerin çocukluk ve öğrencilik yıllarına ait fotoğraflarla bugünkü fotoğraflarıundan oluşturdukları sergi protokolden ve şehrin büyüklerinden yoğun ilgi gördü. Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje sergisinin açılışı yoğun ilgi gördü.

Gazipaşa Ortaokulu 6/P sınıfı öğrencileri 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde "Onlar da çocuktu" projeleri ile büyükleri çocukluklarına ve kendilerini yarınlara taşıdılar. Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Nadir Coşkun, 6-P sınıfı öğretmeni Belkız Öztürk, Sınıf Veli Temsilcisi Yrd. Doç.Dr. İbrahim Gökdaş, Öğrenci velileri ve öğrencilerle birlikte biraz gülümseten biraz da yarının çocuklarına yol haritası çizmelerine katkı sunan proje hazırladı.

Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sergilenen projenin açılışını dünün çocukları bugün Aydın'ı yöneten idareciler yaptı. Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ve çok sayıda davetlinin katıldığı proje sergisinde büyükler karşılaştıkları fotoğrafları ile çocukluk yıllarını yaşadı.

Öğrencilerde hedef belirlemenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını belirten Okul Müdürü Nadir Coşkun, "Bugünün tüm büyükleri dünün çocukları idi. Öğrencilerin benlik algılarının gelişimine destek olmak ve öğrencilerin sosyal alan, ikili ilişkiler alanında kendilik değerini yükseltmek için böyle bir proje hazırladık. Bu çalışma aynı zamanda öğrencilerin özgüven gelişimine katkı sundu" diyerek projenin hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Veli temsilcisi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, öğrencilerin proje sürecinde önemli deneyimler edindiklerini ve projenin bu bağlamda amaçlarına ulaştığını belirterek, "Proje sürecinde çocuklarımızı dinleyen ve beklentilerimizin çok daha üstünde çocuklarımıza ilgi gösterip ağırlayan başta sayın valimiz Ömer Faruk Kocak beyefendi olmak üzere ilimizde bulunan ve desteklerini esirgemeyen kurum yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sınıf öğretmeni Belkız Öztürk ise proje sürecinde öğrencilerin ekip ruhu içerisinde çalıştığını ve zaman zaman hem şaşırdıklarını hem de kendilerine olan güvenin arttığını belirterek keyifli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje sergisini gezen pek çok büyük şaşkınlığını gizleyemezken proje ekibi ziyaretçilerden tam not aldı.

(İK)



21.04.2017 11:48:23 TSI

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