KAYSERİ (İHA) - Gençleri hayal kurmaya teşvik etmek amacıyla kurulan dünyada tek ve ilk sosyal girişim platformu olan DreamsTalk'un kurucusu Semih Yalman, Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), Kayseri'deki liselerin idarecileri ile öğretmenlerine, "Eğitim İçin Hayal Et" konulu konferans verdi.

Sümer Kampüsü Salonu'nda verilen konferansta açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, toplumdaki bireylerin hem mutluluğu hem de başarılı olmaları için hayal kurmanın çok önemli olduğuna işaret etti.

"Geleceği ancak hayal kuran insan şekillendirebilir" diyen Prof. Dr. Sabuncuoğlu, hayal kurma gücü olan insanlardan oluşan toplumların, dünyanın en gelişmiş, en büyük toplumları olduğunu, en güçlü ülkesi olduğunu söyledi.

Sabuncuoğlu, "Hayal kurmadan ne Ar-Ge olur, ne bilimsel çalışma yapmak imkanı olur, ne girişimcilik olur" dedi.

Daha sonra Yalman, AGÜ Aday Öğrenci İletişim Koordinatörlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen "Eğitim İçin Hayal Et" konulu konferansını verdi.

Aynı zamanda AGÜ'de öğrencilere "Markalaşma" ve "Hayal Etme" adlı iki ayrı ders veren Yalman konferansında ilk olarak, kurduğu DreamsTalk adlı sosyal girişim platformu hakkında bilgiler verdi.

Dreamstalk gençlere hayallerini kalıplar dışında ifade etme fırsatı veren bir hayal platformu olduğunu belirten Yalman, asıl hedeflerinin ise gençleri ve çocukları hayal kurmaya teşvik etmek, hayal kavramı algısını olumluya taşımak ve gençlere kalıplar dışında ifade imkanı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde "Dreamstalk" adıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yalman, etkinliklere katılan öğrencilerin, hayal bulutunun üzerine çıkarak bir dakika içinde hayalini anlattığı andan itibaren hayallerine gerçekleşme fırsatı verdiklerini kaydetti.

Yalman, her etkinlikte anlatılan hayallerden en az bir tanesi çözüm ortaklarının da desteğiyle Dreamstalk Sosyal Girişim Platformu tarafından gerçeğe dönüştürüldüğünü söyledi.

Dreamstalk Sosyal Girişim Platformu'nun kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdikten sonra hayal etmenin ve hayal gücünün önemine değinen Yalman, dünyayı değiştiren fikirlerin, en büyük buluşların temelinde hep bir hayal yattığını, bu yüzden hayal gücü dünyanın ve insanlığın gelişmesi ve değişmesi için en temel unsur olduğunu anlattı.

Yalman'ın konferansın sonunda katılımcıların sorularını cevaplayarak onlarla sohbet etti.

Bugüne kadar 18 üniversite ve lisede kulüp kuran, 120 üniversitede 35 bin hayal dinleyen ve yaklaşık 1000 hayalin gerçekleşmesine destek olan Yalman algı, marka, bireysel inovasyon ve hayal gücü gelişimi - yönetimi konularında Türkiye ve dünyada farklı üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyede dersler veriyor.

Yalman aynı zamanda algı yönetimi danışmanlığı yapmaktadır. 2016 yılında çıkardığı "Hayal Et Ki Ol" kitabıyla beraber 15 kitap ve 10 müzik albümü olan Yalman, aynı zamanda Harvard Business Review dergisinde de köşe yazıyor.

21.04.2017 11:49:22 TSI

