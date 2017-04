YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Global Run Bodrum 4. yılında

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesinin destekleriyle, Global Yatırım Holding tarafından Bodrum Cruise Port ev sahipliğinde 4. kez düzenlenecek "Global Run Bodrum 2017" basın toplantısı Bodrum Cruise Port'ta yapıldı.

30 Nisan'da Bodrum'da yapılacak olan Global Run Bodrum 2017 ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere gerçekleşen basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altıdağ ve Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Gonca Uygun katıldı.

Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Gonca Uygun yaptığı konuşmada; "Bildiğiniz gibi gemi sayılarında büyük düşüş yaşamamıza rağmen bizim için çok önemli olan bu yarışı düzenlemekte kararlıyız. Geçen senelerde de 3 dış ülkede limanlarımızın olduğu bölgelerde yarışlarımızı yaptık. Bodrum'da da bu yıl inşallah dördüncüsünü ayın otuzunda gerçekleştireceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz sağ olsun. Her sene bizi destekliyorlar bu yarışta. Kaymakam Bey'e de çok teşekkür ederiz o da her konuda desteğini verdi. Her konuda emniyet güçleriyle beraber, trafik şubeyle beraber bizi destekleyecekler. Bize gerçekten hepiniz çok büyük kolaylık sağlıyorsunuz çok teşekkür ederiz hepinize. Yarışa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Elde ettiğimiz bütün geliri, her sene bir vakfa bağışlıyoruz bu sene de yine geçmiş yıllarda olduğu gibi Parıltı Vakfı'na ve Tohum Otizm Vakfı'na bağışlayacağız. Umarım onların çalışmalarında bizim de küçük bir katkımız olur. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz." dedi.

Konuşmasına sporun kendi hayatındaki öneminden bahsederek başlayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ise "Zaman çok hızlı geçiyor. İlkini de beraber yapmıştık, 4'üncüsünü de beraber yapıyoruz. Son derece keyifliyim, son derece mutluyum. Yarışmacı sayısı her yıl biraz daha artıyor. Bunu bir yarışma olarak görmüyorum ben. Bu, aynı zamanda bir sosyal proje. Birçok vakfa katkı sağlayan bir proje. Sadece vakfa değil, bu yarış, Bodrum ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Sadece deniz, kum, güneş turizminden çıkıp spor turizmini de bu yarışla başlattık Bodrum'da. Birçok spor yarışı da devam ediyor. Onun için ben, gerçekten Bodrum Cruıse Limanı'na bu güzel spor aşklarından dolayı Bodrum'a katkılarından dolayı ve özellikle sosyal projelerinden dolayı bir defa daha teşekkür ediyorum. Bu yarışlar olduğu sürece her zaman yanlarındayım. Yanlarında olmaya da devam edeceğim. Özellikle bu Global'ın sadece Türkiye'de değil bir dünya markası olması, dünyanın birçok ülkelerinde Türkiye'nin ismini duyurması bunun bir tanesinin de Bodrum olması beni son derece mutlu ediyor. Bütün firma sahiplerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

29- 30 Nisan tarihlerinde Bodrum sokaklarını festival coşkusuyla dolduracak olan Global Run Bodrum 2017'de, yarışmacılar 29 Nisan Cumartesi günü tekne turu ve makarna partisinde bir araya gelme imkanı bulacak. Yarış bilgilendirme toplantısının ardından düzenlenecek Ece Seçkin konserinde ise katılımcılar, keyifli anlar yaşayacak. 30 Nisan Pazar günü saat 09.00'da başlayacak olan yarışta ise 1000'i aşkın katılımcı çocuklar yararına koşacak.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle gerçekleşecek olan etkinlikte elde edilecek gelir, çocuklar yararına faaliyet gösteren Parıltı Derneği ile Tohum Otizm Vakfı'na (TOÇEV) bağışlanacak.

