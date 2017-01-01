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Bilecik Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları temizlenerek yıkanıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.

Bilecik Belediyesi'nin ''Temiz Çevre ve Sağlıklı Toplum" düşüncesiyle şehrimizin birçok noktasındaki temizlik çalışmaları devam ediyor. Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile cadde ve sokakların yanı sıra yeşil alanlarda bulunan yürüyüş yolları tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok işlek noktasına yerleştirilen 6 K akıllı durakların da yıkama çalışması yapıldı.

(CKT-DA-y)



21.04.2017 11:51:37 TSI

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