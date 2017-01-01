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"Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ''Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu'' konulu konferans gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansa; Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Müftüsü Necati Akkuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Baş ve Yrd. Doç. Dr. Avnullah Enes Ateş, ''Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu'' konusunda konferans verdiler.

Konferans sonunda Kur'an-ı Kerim okundu, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik, konuşmacılara çiçek takdim edildi.

(CKT-DA-Y)



21.04.2017 11:54:40 TSI

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