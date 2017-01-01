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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- GTB Yönetim Kurulu Başkanı Tiryakioğlu:

- "İstikbalimizin yegane teminatı çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en asli görevimizdir"

- "Yarınların daha büyük ve güçlü Türkiye'si çocuklarımızın omuzlarında ebediyete yükselecektir"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, TBMM'nin açılışının 97 yıl dönümünde, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sinin günümüz çocuklarının omuzlarında ebediyete taşınacağını ifade etti. Çocukların yarınlara daha eğitimli, vatan, millet ve bayrak sevdalısı birer bireyler olarak hazırlanmasının toplumun her kesiminin ortak görevi olduğunu belirten Tiryakioğlu, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 97 yıl önce milli egemenliği esas alan TBMM'nin kurulduğu günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ederek, çocuklara duyduğu sonsuz sevgi, inanç ve değeri ortaya koymuştur. Ecdadımızın istikbal ve istiklal uğruna büyük bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı bizlerde daha güzel yarınlara taşıması için çocuklarımıza emanet bırakacağız. Şuna inanıyoruz ki tüm dünyanın gıpta ile baktığı, yarınların daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye'si, geçmişini bilen, geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa eden çocuklarımız sayesinde ilelebet payidar kalacaktır. Yetişkinlerin karar merciinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve şunu unutmamalıyız. Bugün ülkelerinin selameti için kararlar veren yöneticilerde bir zamanlar çocuktu. Bu nedenle ülkemizi ve milletimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın gelişimine sağlayacağımız her türlü yatırım aslında geleceğimize ve bağımsızlığımıza yaptığımız en büyük yatırımdır. Çocukların barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşadığı, savaşlardan zarar görmediği bir dünya en büyük arzumuz ve temennimizdir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramını kutluyorum. Ayrıca bağımsızlık uğruna bu cennet toprakları bizlere vatan yapan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi de bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

(KU



21.04.2017 11:54:50 TSI

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