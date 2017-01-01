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Bataklığa saplanan mandanın acı sonu



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde bataklığa saplanan manda telef oldu.

İlçenin Budaklı köyünde ikamet eden ve önceki gün hayvanlarını otlatmaya götürdüğünü belirten Cevdet Budak, "Dört adet mandamı önceki gün otlatmaya götürdüm. Bir süreliğine yanlarından ayrıldım. Hayvanları geri getirmeye gittiğimde, yerlerinde bulamadım. İki gün aramamız sonucunda bir mandayı sazlıktaki bataklığa saplanarak telef olduğunu ve diğer hayvanları da uzak kırsalda gördük. Telef olan mandamıza ait yeni doğan yavrusu var. Bu olay canımızı çok yaktı. Biberonla beslemeye başladığımız yavrusunun bu şekilde ortada kalması bizi çok üzüyor" dedi.

(GO-MSA-Y)



21.04.2017 11:59:09 TSI

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