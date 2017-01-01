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Hem meslek öğreniyorlar, hem de para kazanıyorlar



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Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde kadınlar, boş zamanlarında hem çini sanatını öğreniyor, hem de evlerine ekonomik olarak katkı sağlıyor.

Kursa katılan yaklaşık 25 ev hanımının yaptıkları çini tabaklar, porteler ve birbirinden farklı Kütahya motifleri ile süslü vazolar ev ve işyerlerinin vitrinlerine renk katıyor.

Ev hanımlarının yeni bir meslek öğrenmesini sağlayan Emet Belediyesi şimdi de hanımların yaptıkları sanat eserlerini satın alarak, maddi kazanç sağlamalarına da yardımcı oluyor.

Burada düzenlenen İŞ-KUR destekli çini kursunu çekilen kura sonucunda kazandığını belirten ev hanımı Neslihan Türe, "Çini kursunu diğer ev hanımı arkadaşlarımla burada tamamladım. Şuan çini hamuru hariç , bir çininin çizim , boyama , sırlama ve fırın işlemlerinin hepsini burada yapıyoruz. Ayrıca çini seramik sanatçısı Harun Erdoğan ile birlikte bu mesleği öğrenmek isteyen bayanlara da burada destek oluyoruz. Şu anda burada 25 ev hanımı birlikte çalışıyoruz. Evlerde yaptıkları çizim boyama işleri ile de yaklaşık yüz ev hanımı evlerine katkı sağlıyor. İlk zamanlarda yaptıklarımız ürünleri satmak istediğimizde bizlere destek çıkan olmamıştı. Hatta gülen bile olmuştu. Ancak bu işin proje mimarı olan ve bizlere güvenen Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca'nın destekleri ile şimdi yeni bir meslek öğrenmenin yanı sıra evlerimize parada kazandırıyoruz. Yaptığımız ürünleri belediye olarak satın alan Başkanımız Mustafa Koca'ya tüm hanımlarımız adına teşekkür ediyorum"dedi.

Hediyelik eşyalar bu atölyeden

Emet Kültür ve Sanat Evi olarak hedeflerinin tüm ev hanımlarını meslek sahibi yapmak olduğunu belirten Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "İŞ-KUR aracılığı ile ortaklaşa Çini kursu düzenlemiştik. Kurs bittikten sonra hanımlarımızın evlerine çekilmesin, bu kursun bir anlamı olsun düşüncesi ile böyle bir proje gerçekleştirdik. Emet Belediyesi olarak çini atölyesi için gerek tüm malzemeleri alarak bu sanat evini açtık. Tüm ev hanımlarımız buraya gelerek hem yeni bir meslek öğrenebilir hem de evlerine küçükte olsa katkı sağlamış olurlar. Emet Belediyesi olarak artık tüm hediyelik eşyalarımızı buradan alıyoruz. Buradan aldığımız ürünlerle hem Kütahya'mızın çinisini tanıtmış oluyoruz. Hem de hanımlarımıza maddi destek sağlıyoruz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum örgütleri ile görüşerek, onlarında hediyelik eşyalarını buradan almalarını tavsiye ediyoruz. Bu zincir büyüyerek devam ederse ilçedeki bütün ev hanımlarına ulaşmış ve evlerine maddi destek sağlamış olacağız" diye konuştu.

Kütahya'da çini işi el emeğinden uzaklaşarak maddiyata döküldüğü için, artık el sanatı yerine baskı yöntemi kullanıldığını söyleyen çini seramik sanatçısı Harun Erdoğan, "Seri üretim olduğu ve maliyeti az olduğu için artık baskı yöntemi ile çini üretimi yapılıyor. Bu Sanat evimizde yapılan tüm ürünler bayanlarımızın el emeği ile yapılmaktadır. Emet Belediyesi gibi, kamu kuruluşlarının da hediyelik eşya olarak buradan alışveriş yapmasını bizlere destek olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (MS-EFE)



21.04.2017 12:01:10 TSI

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