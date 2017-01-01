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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Dorlion Arama Kurtarma Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısı

21 Nisan 2017 Cuma, 11:54
Dorlion Arama Kurtarma Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısı
Dorlion Arama Kurtarma Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısı
- Dernek kurucusu Ömer Canayakın başkanlığa yeniden seçildi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nin 2. olağan genel kurulunda yapılan seçimde, dernek kurucusu Ömer Canayakın başkanlığa yeniden seçildi.
Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına 30 asil üyenin katıldı. Yapılan açık oylama sonucunda, dernek kurucusu Ömer Canayakın başkanlığında yeni yönetim kurulu seçildi. Seçimlerin ardından konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Canayakın "2014 yılından beri 'Her Cana Bir Nefes' sloganıyla gönüllülük, karşılıksız yardım severlik, insan hayatına değer vermek, dürüstlük, saydamlık, güvenilirlik, değerleri üzerine kurulan ve kuruluşundan bugüne kadar tanıtım, eğitim ve hazırlık dönemini hızlı bir şekilde tamamlayıp operasyonlara katılan derneğimiz 3. yılını tamamlamış bulunmaktadır. Derneğimiz dönem içerisinde yapmış olduğu çalışmalar, eğitimler ve katılmış olduğu operasyonlar ile tecrübe edinmiş ve bundan sonraki tecrübelerine daha da yenilerini ekleyerek başta Eskişehir olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz adına önemli çalışmalara imza atacaktır. Eskişehir Valiliği, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı Eskişehir Şubesi başta olmak üzere, diğer kurumlar ve derneklerle her zaman birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri
Ömer Canayakın başkanlığındaki Yönetim Kurulunda; Abdullah Aydıngör, Ümit Avcı, Arif Necmi Türe, Nadire Bayrak, Korhan Keskin ve Engin Taş, Denetleme Kurulunda ise Oğuz Özler, Zuhal Avcı, Elif Turan yer aldı.
(İHA-MET-Y)

21.04.2017 12:02:12 TSI
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