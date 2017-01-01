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Batman'da 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir araçta yaptığı aramada 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Aramada, 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

(MŞY-MP-Y)



21.04.2017 12:05:12 TSI

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