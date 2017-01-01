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Kitap okuma yarışması birincisine altın ödülü

21 Nisan 2017 Cuma, 11:57
Kitap okuma yarışması birincisine altın ödülü
Kitap okuma yarışması birincisine altın ödülü

(Fotoğraflı)

Mehmet Demir
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Milli Birlik ve Kahramanlık' konulu kitap okuma yarışmasında birinci olan Tuğçe Akduman altın ile ödüllendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, kitap okumayı sevdirerek okuma kültürünün ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi; milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı ve etkili olarak değerlendirilmesi amacıyla Osmaniye genelinde "Milli Birlik ve Kahramanlık" konulu kitap okuma yarışması düzenledi.
Yarışmada birinci olan Kadirli 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğçe Akduman, okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Rüveyda Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i ziyaret etti.
Çelik, Tuğçe Akduman'ı başarısından dolayı tebrik ederek altın ile ödüllendirdi.
(MD-Y)

21.04.2017 12:05:24 TSI
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