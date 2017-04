YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

KAYSERİ (İHA) - Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yazılı mesaj yayımladı.

Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan sömürge ülkeleri tarafından topu, tüfeği, erzağı özetle her şeyi elinden alınmış bir milletin vatanı, bayrağı ve imanı söz konusu olunca en güçlü ordulara karşı nasıl bir zafer kazanacağını tüm dünyaya haykıran, küllerinden yeniden doğuşunun adıdır.

Genç, yaşlı, kadın, erkek omuz omuza veren milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı destansı bir mücadele vermiştir.

Destansı bir mücadele veren ve istilacılardan aman dilenmeden kıt imkânlarla şeref ve haysiyetini koruyan milletimiz, elde ettiği zaferle al bayrağımızı özgürce göndere çekmeyi başarmıştır.

97 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dualarla, tekbirlerle, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı ile temsil edilen birlik ve beraberlik içinde açılan TBMM bugün aynı ruh ve aynı heyecanı yaşamalı, aynı hedef ve inanç için mücadele etmelidir.

23 Nisan'ın ülkemizin zorlu bir mücadele verdiği dönemde tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram sadece Türkiye'deki çocukların değil, dil, din, renk ayırt edilmeksizin dünyanın her yanındaki yavruların bayramıdır. Bugün dünyamızda yaşanan tüm olaylar en başta çocukları etkilemektedir. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde mağdur ve esaret altında olan yavrularımızın daha iyi ve müreffeh bir yaşam sürmesi için çalışmak her birimizin görevidir.

Ecdadımız milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün olan 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye etmiş ve bu noktadaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

Bizler de bu günde çocuklarımız için birlik olup, daha iyi bir dünya ve güçlü yarınlar için el ele vermeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Milleti'nin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram, inşallah nice seneler daha dört bir yanda kutlanacaktır."

21.04.2017

