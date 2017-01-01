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BEÜ ve MEB arasında protokol imzalandı



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma Meslek Yüksekokulu ile MEB Arasında "Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal İş Birliği" Protokolü İmzalandı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu ile Filyos Melek ve Ahmet Şanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Perşembe Filiz-Rifat Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında "Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal İş Birliği" protokolü imzandı.

'Lise öğrencileri üniversiteyi yakından tanıyacak'

Protokol kapsamında liselerin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi ve uzmanlık desteği sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, lise öğrencilerinin Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve araştırma birimlerini ziyaret edebilmesine ve birimlerde bulunan laboratuvarın kullanılmasına imkân tanınacak. Bunun yanında uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda Yüksekokul Öğretim Üyeleri tarafından öğrencilere dersler verilecek.

"Öğrencilerin bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılması sağlanacak"

Protokol kapsamında lise öğrencilerinin Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılması sağlanacak. Lise öğrencilerinin bu etkinlikler sayesinde kendini geliştirmesi amaçlanarak, öğrencilerin üniversite imkânlarından yaralanması sağlanacak.

(SÖ-SÖ-Y)



21.04.2017 12:10:59 TSI

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