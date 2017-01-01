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Lisede 'Gönül dağı' adlı şiir dinletisi

21 Nisan 2017 Cuma, 12:02
Lisede 'Gönül dağı' adlı şiir dinletisi
Lisede 'Gönül dağı' adlı şiir dinletisi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Gönül dağı' adlı şiir dinletisi büyük beğeni topladı.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni H.İbrahim Reçan rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı "Gönül dağı" adlı şiir dinletisi beğeni ile izlenirken, seyirciler duygulu anlar yaşadı.
Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Amfisinde düzenlenen programın açış konuşmasını yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir," Ülkemizin geleceğine yön verecek öğrencilerimize iyi bir eğitim vermenin yanında, akademik, soysal ve kültürel yönden de gelişimlerini sağlayarak onları öz güven kazanmış bireyler olarak yetiştirmenin çabası içerisindeyiz. Şiir dinletisinin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Salonun hınca hınç dolduğu şiir dinletisinde öğrenciler, Ahmet Telli'nin, "Gidersen yıkılır bu kent", Ümit Yaşar Oğuzcan'ın, "Bir gün", Can Yücel'in,"Her şey sende gizli", Selçuk Yıldırım'ın, "Kurban olayım",Yavuz Bülent Bakiler'in, "Gözlerin İstanbul oluyor birden",Cahit SıtkıTarancı'nın, "Desem ki", Bedirhan Gökçe'nin,"Anne", isimli şiirlerini fon müziği eşliğinde okudular.
Programın "bir şiir, bir türkü" bölümünde öğrenciler Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukcu'nun bağlaması eşliğinde Neşet Ertaş'ın parçalarını seslendirdiler.
Şiir dinletisine İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbari Alp, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ömer Altaş, Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.(MA-EFE)

21.04.2017 12:11:06 TSI
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