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Batman'da bin 49 yeni korucu yemin etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da eğitimlerini tamamlayan bin 49 güvenlik korucusu yemin ederek, göreve başladı.

Batman'da eğitimlerini tamamlayan bin 49 güvenlik korucusu için tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Korgeneral Hulusi Sayın Kışlasında düzenlenen törene, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Şenol Taşkale, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, korucular ve yakınları katıldı.

Tören, emekliye ayrılan güvenlik korucularına hizmet belgelerinin verilmesiyle başladı. Ardından göreve başlayacak bin 49 korucu, yemin etti. Törende konuşan Vali Deniz, birlik ve beraberliğin her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, "Hepimiz biliyoruz ki bu bölgede yaklaşık 30-35 yıldır hain bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Hiçbir değer yargısı olmayan ve millete kan ile gözyaşından başka bir şey vermeyen bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bizler millet olarak bu örgütün sonunu getireceğiz" dedi.

(MŞY-MP-Y)



21.04.2017 12:12:46 TSI

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